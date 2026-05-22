ЦБ полагает, что банки РФ могут недооценивать риски по кредитам застройщикам

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Банки РФ могут недорезервировать кредиты застройщикам, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

"По резервам не самые, честно говоря, хорошие показатели информативные, резервы минимальные у нас. Здесь где-то банки, наверное, что-то недорезервируют, так вот по ощущениям", - сказал Данилов на конференции "Время изменений: формула баланса".

Он привел в пример застройщиков, которые нарастили долговую нагрузку в попытке расширить земельный банк.

"Мы видим, что это не связано с реализацией непосредственно проектов, это связано с завышенными амбициями и желанием перегнать всех и вся, накопили огромные земельные банки, они, понятно, финансируются рыночными деньгами, то есть по ставке 20% и больше годовых. Конечно, при такой ситуации, если такой банк большой и долг большой, это будет бременем на всё финансовое положение компании", - отметил Данилов.

ЦБ РФ с 1 октября 2027 года планирует внедрить новую методику расчета резервов по кредитам на строительство многоквартирных домов. Новые подходы позволят точнее учитывать при оценке рисков специфику строительных проектов на разных стадиях реализации. Если сроки по проекту соблюдаются и получена вся необходимая документация, повышенные резервы не потребуются, а если застройщик нарушает свои обязательства, банки должны будут покрывать возможные риски бОльшими резервами.