Кристофер Уоллер допустил как снижение, так и повышение ставки ФРС

Он поддержал отказ регулятора от сигнала по ставке

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер поддержал отказ Федрезерва от сигнала о том, что следующим шагом регулятора будет скорее снижение базовой ставки, чем ее повышение.

"Инфляция движется не туда, куда надо, - сказал он, выступая на мероприятии во Франкфурте. - Основываясь на последних данных, я бы отказался от таких "мягких" формулировок в заявлении о ДКП, чтобы четко дать понять, что снижение ставки в будущем не более вероятно, чем ее повышение".

"Я больше не могу исключать подъема ставки в случае, если инфляция в скором времени не охладится", - добавил Уоллер.

Федрезерв сохранил ставку на прежнем уровне в 3,5-3,75% на апрельском заседании, при этом трое членов руководства выступили против сохранения формулировок в заявлении по итогам заседания, которые сигнализируют о планах американского Центробанка возобновить смягчение денежно-кредитной политики. Это стало следствием скачка цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Протокол этого заседания показал, что все большее число руководителей ФРС допускает возможность повышения процентной ставки. Более половины членов Федрезерва посчитали, что "некоторое ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, станет уместным", если инфляция будет постоянно оставаться выше целевого показателя в 2%.

"Если я сочту, что инфляционные ожидания начинают расти, я без колебаний поддержку повышение целевого диапазона ключевой ставки, - сказал Уоллер. - Но в настоящий момент такая мера преждевременна. Сейчас лучше подождать и понаблюдать за тем, как меняется ход конфликта и динамика данных".

