Кевин Уорш будет приведен к присяге в качестве председателя ФРС в пятницу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Кевин Уорш будет приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы (ФРС) в Белом доме в пятницу.

Сенат США утвердил его на этом посту в середине мая.

Уорш возглавит Федрезерв в напряженный момент как для американской экономики, так и для самого ЦБ. Инфляция в стране ускоряется на фоне ближневосточного конфликта, при этом президент США Дональд Трамп критикует ФРС за нежелание быстро снижать ставки.

Политическое давление на Федрезерв вызвало у некоторых инвесторов и наблюдателей опасения, что независимость американского ЦБ находится под угрозой. На слушаниях в Сенате Уорш неоднократно обещал действовать независимо.

Церемония приведения нового председателя ФРС к присяге наверняка окажется под пристальным вниманием инвесторов и экспертов, пишет Bloomberg. Они ждут заявлений Трампа, в частности, повторит ли президент США требование к Федрезерву о снижении базовой ставки. Эти заявления могут задать тон его отношений с Уоршем на ближайшие месяцы, отмечает агентство.

Уорш обещает провести серьезные изменения в американском ЦБ, в том числе сократить объем активов на балансе, составляющий $6,7 трлн, ввести новую систему анализа инфляции и пересмотреть подход к коммуникациям с общественностью.

Срок службы предыдущего главы американского ЦБ Джерома Пауэлла на этом посту истек 15 мая. Он провел в этой должности восемь лет. Пауэлл, однако, пока не намерен покидать совет управляющих ФРС, он может оставаться его членом до 2028 года.

