Денежная масса в РФ в апреле выросла на 1,4%, годовой темп увеличился до 12,3%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в апреле 2026 года увеличилась на 1,4%, до 132,0 трлн рублей, после снижения в марте на 0,6%, сообщается на сайте ЦБ РФ

Годовой темп прироста денежной массы на 1 мая 2026 года увеличился до 12,3% с 11,8% на 1 апреля.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в апреле увеличилась на 1,2% после сокращения в марте на 1,0%. Годовой темп ее прироста на 1 мая вырос до 12,5% с 12,2% на 1 апреля.

Месячный темп прироста наличных денег в обращении М0 в апреле повысился до 3,3% с 1,6% в марте. В годовом сопоставлении на 1 мая объем наличных вырос на 14,9% после роста на 12,2% на 1 апреля.

Требования банковской системы к организациям и домашним хозяйствам по-прежнему остаются основным источником годового прироста широкой денежной массы. В апреле их вклад увеличился и составил 13,7 трлн рублей после 12,9 трлн рублей в марте.

Требования к организациям и домашним хозяйствам за год возросли соответственно на 11,9 трлн рублей (месяцем ранее - на 11,2 трлн рублей) и 1,8 трлн рублей (1,7 трлн рублей).

Вклад требований к организациям в месячный прирост широкой денежной массы составил в апреле 2,3 трлн рублей после околонулевого значения в марте, вклад требований к домашним хозяйствам остался на уровне предыдущего месяца - 0,1 трлн рублей.

Чистые требования к органам государственного управления в апреле снизились на 0,3 трлн рублей после снижения на 0,6 трлн рублей в марте. Годовой вклад бюджетного сектора в прирост широкой денежной массы составил 6,6 трлн рублей (6,8 трлн рублей месяцем ранее), оставаясь при этом выше показателя аналогичного периода прошлого года, в том числе за счет опережающего исполнения расходов федерального бюджета в первые месяцы текущего года.

Вклад чистых иностранных активов Банка России и кредитных организаций в годовую динамику денежной массы в апреле оставался отрицательным, составив минус 1,8 трлн рублей (минус 1,4 трлн рублей в марте).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса М2Х включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.