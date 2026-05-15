Миран выйдет из совета управляющих ФРС после вступления Уорша в должность

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Член совета управляющих Федеральной резервной системы Стивен Миран покинет этот пост вслед за вступлением в должность нового председателя ФРС Кевина Уорша либо незадолго до этого.

Отставка Мирана ожидаема, поскольку его место в совете управляющих ФРС перейдет Уоршу.

Миран вошел в совет управляющих в сентябре 2025 года вместо досрочно покинувшей свой пост Адрианы Куглер. Формально он должен был занимать эту должность на время оставшегося срока Куглер - до 31 января 2026 года, однако у него оставалась возможность оставаться в совете до назначения Уорша.

В письме к президенту США Дональду Трампу с объявлением о планах отставки Миран вновь изложил свои аргументы в пользу снижения процентных ставок. Это мнение он неоднократно озвучивал в публичных выступлениях, а также высказывал на заседаниях ФРС по денежно-кредитной политике.

Сенат США 13 мая утвердил Кевина Уорша на пост председателя Федрезерва, однако он пока не был приведен к присяге. Срок полномочий главы ФРС - четыре года.

Уорш был членом совета управляющих американского ЦБ в период с 2006 по 2011 год, при этом он вошел в совет в возрасте 35 лет, став на тот момент самым молодым членом руководства регулятора. В ту пору он нередко выступал за высокие процентные ставки для сдерживания инфляции, однако в последнее время Уорш поддержал призывы Трампа к смягчению денежно-кредитной политики.

Срок службы нынешнего председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла на этом посту истекает 15 мая. Он провел в этой должности 8 лет. Пауэлл, однако, пока не намерен покидать совет управляющих ФРС, он может оставаться его членом до 2028 года.

