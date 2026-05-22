Brent остается в плюсе и торгуется у $104,17 за баррель

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе на торгах в пятницу, но опустились с внутридневных максимумов. Трейдеры продолжают следить за сообщениями относительно хода переговоров США и Ирана. Поступающие новости являются противоречивыми, что способствует сохранению высокой волатильности на нефтяном рынке.

К 18:05 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,59 (1,55%) до $104,17 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,18 (1,22%), до $97,53 за баррель.

Накануне стало известно, что начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир прибыль в Тегеран в рамках посреднической миссии по преодолению кризиса в переговорах США и Ирана.

Вашингтон передал через Пакистан свой ответ на предложения Тегерана, и в Иране заявили, что он частично сокращает разногласия между сторонами конфликта. При этом Reuters сообщил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подписал указ, запрещающий вывоз из страны обогащенного урана, и это решение может осложнить перспективы урегулирования конфликта.

Эксперты Goldman Sachs отмечают, что глобальные запасы нефти и нефтепродуктов быстро сокращаются в связи с блокировкой прохода танкеров через Ормузский пролив. "Если сторонам конфликта не удастся достичь соглашения и проход через Ормузский пролив останется значительно затруднен в обозримом будущем, вопрос достаточности запасов выйдет на первый план", - говорится в обзоре инвестбанка.