Поиск

Кевин Уорш приведен к присяге в качестве председателя ФРС США

Трамп призвал его действовать независимо

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Кевин Уорш приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы США.

На этой церемонии в Белом доме президент Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Уорш "действовал независимо" на этом посту.

"Я хочу, чтобы Кевин был полностью независимым. Я хочу, чтобы он был независимым и просто отлично выполнял свою работу. Не смотрите на меня, не смотрите ни на кого, просто делайте свое дело и делайте его отлично", - сказал он.

Уорш возглавил Федрезерв в напряженный момент как для экономики США, так и для американского ЦБ. Инфляция в стране ускоряется на фоне ближневосточного конфликта, при этом Трамп регулярно критиковал ФРС за нежелание быстро снижать ставки.

Политическое давление на Федрезерв вызвало у некоторых инвесторов и наблюдателей опасения, что независимость американского ЦБ находится под угрозой, и эксперты ждали, повторит ли президент США требование к ФРС о снижении базовой ставки в пятницу.

Уорш обещает провести серьезные изменения в американском ЦБ, в том числе сократить объем активов на балансе, составляющий $6,7 трлн, ввести новую систему анализа инфляции и пересмотреть подход к коммуникациям с общественностью.

Срок службы предыдущего главы американского ЦБ Джерома Пауэлла на этом посту истек 15 мая. Он провел в этой должности 8 лет. Пауэлл, однако, пока не намерен покидать совет управляющих ФРС, он может оставаться в нем до 2028 года.

Дональд Трамп США ФРС Кевин Уорш Джером Пауэлл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 22 мая

Страны НАТО и Пентагон не понимают позицию Трампа по присутствию ВС США в Европе

Кевин Уорш приведен к присяге в качестве председателя ФРС США

Brent остается в плюсе и торгуется у $104,17 за баррель

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ всех партий армянской минеральной воды "Джермук"

 Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ всех партий армянской минеральной воды "Джермук"

ВОЗ оценила риск дальнейшего распространения Эболы в ДР Конго как очень высокий

 ВОЗ оценила риск дальнейшего распространения Эболы в ДР Конго как очень высокий

Референдум об ограничении численности населения Швейцарии пройдет 14 июня

 Референдум об ограничении численности населения Швейцарии пройдет 14 июня

Российский вице-премьер заявил, что в Москве хотят, чтобы Армения осталась в ЕАЭС

 Российский вице-премьер заявил, что в Москве хотят, чтобы Армения осталась в ЕАЭС

ООН заявила об усилении дискриминации женщин в Афганистане после указа талибов о детских браках

 ООН заявила об усилении дискриминации женщин в Афганистане после указа талибов о детских браках

Проект соглашения Ирана и США содержит пункт о свободе судоходства
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9532 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2285 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов