Кевин Уорш приведен к присяге в качестве председателя ФРС США

Трамп призвал его действовать независимо

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Кевин Уорш приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы США.

На этой церемонии в Белом доме президент Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Уорш "действовал независимо" на этом посту.

"Я хочу, чтобы Кевин был полностью независимым. Я хочу, чтобы он был независимым и просто отлично выполнял свою работу. Не смотрите на меня, не смотрите ни на кого, просто делайте свое дело и делайте его отлично", - сказал он.

Уорш возглавил Федрезерв в напряженный момент как для экономики США, так и для американского ЦБ. Инфляция в стране ускоряется на фоне ближневосточного конфликта, при этом Трамп регулярно критиковал ФРС за нежелание быстро снижать ставки.

Политическое давление на Федрезерв вызвало у некоторых инвесторов и наблюдателей опасения, что независимость американского ЦБ находится под угрозой, и эксперты ждали, повторит ли президент США требование к ФРС о снижении базовой ставки в пятницу.

Уорш обещает провести серьезные изменения в американском ЦБ, в том числе сократить объем активов на балансе, составляющий $6,7 трлн, ввести новую систему анализа инфляции и пересмотреть подход к коммуникациям с общественностью.

Срок службы предыдущего главы американского ЦБ Джерома Пауэлла на этом посту истек 15 мая. Он провел в этой должности 8 лет. Пауэлл, однако, пока не намерен покидать совет управляющих ФРС, он может оставаться в нем до 2028 года.