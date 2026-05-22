Индекс Мосбиржи снизился к к 2625 пунктам и закрыл неделю в минусе

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил основные торги в пятницу снижением большинства blue chips из-за слабости котировок нефти (фьючерс на Brent подешевел ниже $104 за баррель после подорожания днем выше $106) и сокращения позиций игроками перед выходными; индекс МосБиржи откатился в район 2625 пунктов после утреннего роста к 2680 пунктам.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи снизился на 1,5% до 2625,69 пункта, индекс РТС снизился на 2% до 1161,58 пункта . Среди индексных бумаг лидировали в снижении котировки "Русала" (-2,9%), "Татнефти" (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (-2,3%), но подросли бумаги "МТС" (+1,6%) на дивидендных новостях.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 мая, составил 71,2090 рубля (+41,88 копейки).

За неделю индекс МосБиржи просел на 0,3%, индекс РТС вырос на 2,4% на фоне снижения доллара от ЦБ на 1,92 рубля.

