Совет директоров "Южуралзолота" рекомендует не выплачивать дивиденды за 2025 год

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Южуралзолота" (ЮГК) рекомендует не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров ЮГК назначено на 30 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 5 июня.

С момента IPO компания ни разу не выплачивала дивиденды.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Контролирующим акционером ранее был Константин Струков, но с середины прошлого года по решению суда 67% золотодобытчика перешло Росимуществу. Сейчас государство пытается продать этот пакет. На первый аукцион не было подано ни одной заявки, для голландского аукциона не хватило претендентов, внесших задаток.

Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

