"Газпром" в 2025 году сократил запасы на 128 млрд куб. м из-за переоценки

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Запасы газа группы "Газпрома" российских категорий АВС1 (разрабатываемые и разведанные) в 2025 году сократились на 128 млрд куб. м до 27,684 трлн куб. м, сообщается в отчете эмитента.

Компания прирастила за счет геологоразведки 437 млрд куб. м, что перекрыло объем добычи (использован показатель 405 млрд куб. м), но "другие факторы" привели к снижению запасов еще на 160 млрд куб. м. Компания отмечает, что "на динамику запасов газа группы продолжает оказывать влияние начатая в 2016 году работа по постановке на государственный баланс извлекаемых запасов газа с коэффициентами извлечения".

Наиболее существенный прирост запасов газа получен на континентальном шельфе РФ на Ледовом месторождении в Баренцевом море и на Ленинградском месторождении в Карском море. Были открыты новые залежи углеводородов в таких ключевых центрах газодобычи, как полуостров Ямал, Якутия, Надым-Пур-Тазовский регион.

Прирост запасов нефти вырос до 78,0 млн т (с 58,50 млн т годом ранее), газового конденсата - 5,2 млн т и 5,67 млн т соответственно. По приростам нефти наибольшая доля приходится на месторождения "Газпром нефти" им. Александра Жагрина и Приобское в ХМАО.