Поиск

СД "РусГидро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023-25 гг.

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "РусГидро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 г., говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации.

В сообщении также говорится о рекомендации не выплачивать дивиденды за 2023-2024 гг., решения по которым не были приняты на прошлых годовых собраниях акционеров.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Трутнев сообщал, что "РусГидро" не будет платить дивиденды в 2026 г.

По словам замминистра энергетики РФ Евгения Грабчака, "РусГидро" не будет платить дивиденды, пока не стабилизируется финансово-экономическое состояние компании. "Пока там 2030 г. стоял в поручении (по результатам ВЭФ-2025 - ИФ)", - отвечал Грабчак на вопрос о возможном сроке возобновления выплат акционерам.

Последний раз "РусГидро" выплачивала дивиденды по итогам 2022 г.

По результатам 2023 г. совет директоров предлагал акционерам проголосовать за отсутствие дивидендов или выплату 0,0779 руб. на акцию, по итогам 2024 г. - снова предлагал выбрать отсутствие дивидендов или выплату 0,0756 руб. на акцию. Оба раза решение не было принято из-за отсутствия директивы основного акционера - РФ в лице Росимущества.

Годовое собрание акционеров "РусГидро" по итогам 2025 г. пройдет 30 июня 2026 г. в Красноярске в формате заседания, совмещенного с заочным голосованием. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет сформирован по состоянию на 5 июня.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,7 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2025 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.

РусГидро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В АТОР опасаются дефицита перевозки в Турцию и роста цен на турпакеты

Глава ЕК и премьер Венгрии согласовали условия для разблокировки замороженных 16,4 млрд евро

 Глава ЕК и премьер Венгрии согласовали условия для разблокировки замороженных 16,4 млрд евро

Капиталовложения группы "Газпром" в I квартале составили 403 млрд рублей

 Капиталовложения группы "Газпром" в I квартале составили 403 млрд рублей

IBM вложит $5 млрд в проект повышения безопасности open-source ПО

Anthropic привлек $65 млрд в ходе очередного инвестраунда, опередив по оценке OpenAI

 Anthropic привлек $65 млрд в ходе очередного инвестраунда, опередив по оценке OpenAI
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2385 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9636 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов