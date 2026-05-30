Продлен упрощенный ввоз в РФ товаров из ЕАЭС с оформлением документов постфактум

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Упрощенный порядок ввоза на территорию РФ товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в рамках которого российские компании и индивидуальные предприниматели могут подтверждать происхождение товара и проводить его маркировки уже после ввоза в РФ, продлен до 31 августа 2026 года.

Соответствующие изменения в указ №261, регламентирующий упрощенный ввоз, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на сайте официальной правовой информации и вставки в силу с момента утверждения.

Ранее упрощённый режим действовал до 31 мая.

Аналогичный режим уже вводился в конце прошлого года для товаров, ввозимых автотранспортом из Казахстана и Киргизии указом №778 и действовал с 25 октября по 25 декабря 2025 года. Тогда поводом для введения упрощённой системы стали заторы на пунктах пропуска этих стран с РФ на фоне усиления контроля за импортируемыми товарами (в том числе, для пресечения случаев, когда под видом товаров ЕАЭС ввозилась продукция третьих стран).

Указ №261, принятый в апреле этого года, также предполагает, что импортёры смогут осуществлять поставки в РФ "без документов, подтверждающих статус товаров как товаров Евразийского экономического союза, без маркировки и нанесения информации, предусмотренных требованиями права ЕАЭС и законодательства РФ" при выполнении ряда условий. Такой импортер обязан под контролем таможенных органов разместить ввезенный товар на складах временного хранения (СВХ) и обеспечить его маркировку в соответствии с требованиями законодательства РФ, проинформировать Роспотребнадзор о вводе товаров в оборот.

Ранее ФТС указывала на то, что решение упросить предоставление документов связано с подготовкой к внедрению с 1 июня 2026 года национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), которая, напротив, призвана ужесточить контроль над поставками из стран ЕАЭС. Согласно новому режиму импортеры с понедельника должны будут не позднее чем за два календарных дня до ввоза товара сформировать электронный документ о предстоящей поставке с указанием данных о получателе, перевозчике и поставщике.

Кроме того, необходимо внести обеспечительный платеж в сумме не менее величины косвенных налогов (НДС плюс акциз), подлежащих уплате при ввозе. Закон был принят в апреле. В нем содержатся ряд исключений (например, обязанность предоставления обеспечительного платежа не распространяется на крупных налогоплательщиков, а подтверждение предстоящей поставки не затрагивает товары для личного пользования, денежные средства, транзитные товары и ряд других). На первом этапе СПОТ коснется товаров, перемещаемых автомобильным транспортом, затем правительством может распространить ее на воздушный, железнодорожный и морской (речной) транспорт.