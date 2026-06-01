РФ с начала 2025/26 сельхозсезона увеличила экспорт пшеницы в Кению на 10% до 1,4 млн т

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - РФ с 1 июля 2025 года (начало текущего сельхозсезона) по 20 мая 2026 года экспортировала в Кению 1,4 млн тонн пшеницы, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозсезона. Об этом сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт".

Текущий показатель является вторым после рекорда за аналогичный период 2023/24 сельхозгода, когда российские экспортеры поставили в Кению 1,7 млн тонн пшеницы. За весь 2024/25 сельхозсезон в Кению было поставлено около 1,3 млн тонн российской пшеницы.

В центре подчеркнули, что Кения остается одним из ключевых для российских экспортеров пшеницы рынков сбыта в Африке с долей около 7% от поставок на континент. С 2022/23 сельхозсезона РФ отгружает в эту страну свыше 1 млн тонн за сезон.

Говоря о новом сезоне, который начнется 1 июля 2026 года, аналитики центра отметили, что в Кении ожидается частичное восстановление производства пшеницы - с 220 тыс. до 280 тыс. тонн. При этом внутреннее потребление сохранится на текущем уровне, что может привести к некоторому снижению спроса на импорт. Согласно майскому прогнозу Минсельхоза США, ввоз в Кению за 2026/27 сельхозсезон составит 2,6 млн тонн пшеницы, что на 0,3 млн тонн меньше, чем в текущем сезоне. Средний показатель импорта за последние пять лет - 2,4 млн тонн.

Помимо РФ, которая является ключевым поставщиком пшеницы в Кению, в числе крупных экспортеров также значатся Аргентина и Австралия. Однако ожидаемый спад производства пшеницы в Южном полушарии в наступающем сезоне может положительно сказаться на динамике российских отгрузок в Кению, несмотря на прогнозируемое сокращение ее общего импорта, считают в центре. Вместе с тем снижение Аргентиной экспортной пошлины на пшеницу с 7,5% до 5,5% с июня текущего года может частично уменьшить этот эффект.