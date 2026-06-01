Европа старается нарастить закачку в ПХГ на фоне повышения Азией цен в борьбе за СПГ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские газовики давно называют лето "зеленой зимой": современная экономика и комфортный быт определяют летние пики спроса на газ; и при этом надо успеть подготовиться к грядущим морозам – восполнить запасы газа в подземных хранилищах, провести обязательные профилактические ремонты на месторождениях и газопроводах.

Главная на данный момент задача для европейской газовой отрасли – восстановление запасов в ПХГ к предстоящей зиме. По итогам предыдущих двух суровых зим "закрома" сильно растрачены. В ходе текущей летней кампании надо закачать порядка 70 млрд кубометров газа. А за этот газ придется побороться с азиатскими покупателями, которые активно переманивают свободные объемы СПГ с глобального рынка, предлагая уже 20-процентную премию (как видно, сомневаясь в скором возвращении на рынок объемов из Персидского залива).

Средний уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы по итогам газовых суток 30 мая повысился до 40,09%, свидетельствуют данные ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). Это на 14 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет. Весь май этот разрыв неуклонно увеличивался. Последнюю декаду мая операторы старались повышать темпы закачки, но пока они все еще отстают от необходимого уровня.

Плохо помогают топливному балансу ЕС возобновляемые источники. Ветрогенерация в Европе в мае 2026 года обеспечила в среднем 14,6% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. Год назад, в мае 2025 года, вклад ветроэлектростанций был заметно выше - 15,04%.

Из-за действий Киева с начала 2025 года прекратился транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Ситуация также осложняется тем, что помимо своих потребителей ЕС вынужден снабжать газом и объекты на Украине.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать импортом сжиженного природного газа. По итогам 2025 года страны региона закупили 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году. В мае 2026 года импорт сжиженного газа составил 9 млн тонн, что на 9% ниже прошлогоднего уровня. В апреле импорт СПГ показал нулевую динамику. Предыдущие 14 месяцев он демонстрировал непрерывный уверенный рост.

Спотовая цена с поставкой "на день вперед" на эталонном европейском хабе TTF в мае в среднем составила $565 за 1 тыс. кубометров после $547 за апрель. При этом спотовые цены на газ в Азии в последнюю декаду мая обеспечивают существенное превышение по отношению к европейским котировкам - "азиатская премия" доходит уже до 20%.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки и хранения газа, а также СПГ. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.

Газовые сутки в европейской газовой отрасли отсчитываются c 06:00 утра по Центральноевропейскому времени (CET).