Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,6% в начале основных торгов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник корректируется вверх на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (растут металлы, августовский фьючерс на нефть Brent поднялся к $94 за баррель) в ожидании дальнейших переговоров по мирному соглашению США и Ирана; сдерживающим фактором для покупателей остается геополитическая напряженность вокруг Украины. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,6%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2581,12 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1144,86 пункта (+0,6%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Русала" (+2,1%), "Интер РАО" (+1,8%), "Северстали" (+1,6%), но просели бумаги "ФосАгро" (-4,3%) после рекомендаций совета директоров не платить дивиденды за 2025 год.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 мая, составляет 71,0224 руб. (-34,91 копейки).

Подорожали также акции "Норникеля" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Роснефти" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), "ИКС 5" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), АФК "Система" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Яндекса" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%).

Подешевели акции "Хэдхантера" (-0,4%), "ВК" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), бумаги "Московской биржи" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%).

Президент РФ Владимир Путин заявил журналистам в пятницу, что говорить о сроках завершения военной операции на Украине в условиях боевых действий невозможно и опрометчиво.

Глава государства подчеркнул, что, когда он ранее заявил о том, что конфликт на Украине идет к завершению, то "сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя". "А там наши войска наступают по всем направлениям каждый божий день", - подчеркнул президент РФ. "Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить, что ситуация близится к завершению", - сказал он журналистам.

Также Путин отметил, что переговоры по Украине пока поставлены на паузу, но Россия готова к продолжению переговорного процесса.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в воскресенье, что Вашингтон в ходе выполнения достигнутых с Москвой в Анкоридже пониманий по украинскому урегулированию столкнулся со сложностями со стороны Киева, который, пользуясь поддержкой Европы, начал проявлять упертость.

Тем временем президент США Дональд Трамп ужесточил переговорную позицию с Ираном, сообщило в воскресенье издание The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц. "Президент Трамп ужесточил условия возможной сделки по прекращению войны с Ираном. Предложения направили иранской стороне на рассмотрение", - говорится в статье.

Газета отмечает, что на данный момент неизвестно, какие новые требования выдвинул американский лидер. В статье подчеркивается, что ранее Трамп выражал недовольство по поводу идеи размораживания части иранских активов. Один из собеседников газеты предположил, что цель подготовки более жесткого предложения - оказать давление на Тегеран, чтобы он поспешил согласиться на прежний, более мягкий вариант сделки.

Сам Трамп на выходных заявил, что постепенно приближается к заключению соглашения с Ираном на устраивающих Вашингтон условиях. "Я считаю, что медленно, но верно мы приближаемся к варианту, при котором мы получим то, что хотим", - сказал он в интервью Fox News. При этом президент США вновь предупредил, что будет готов возобновить боевые действия, если Иран не пойдет на сделку.

Американские переговорщики ожидают реакции Тегерана на новые предложения по урегулированию конфликта, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Он пояснил, что в пятницу на совещании в Вашингтоне президент США Трамп сформулировал новые идеи по соглашению. Согласно данным Axios, Трамп выдвинул более жесткие требования, в частности, по судьбе иранского обогащенного урана. Тем не менее источник выразил мнение, что в итоге сторонам все же удастся заключить соглашение.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на внешних фондовых площадках сохраняется умеренный оптимизм благодаря надеждам на заключение мирного соглашения между Ираном и США, хотя ситуация все еще остается крайне неопределенной.

Российские индексы завершили май снижением, не получив достаточных корпоративных, геополитических и монетарных "бычьих" драйверов. В июне нисходящие риски для акций помимо прочего исходят со стороны падения цен на нефть, а также все еще крепкого рубля. Последний, впрочем, может остановить рост в ожидании еще одного снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 19 июня. Инвесторы также будут ждать сигналов, касающихся украинского конфликта. На текущей неделе 3-6 июня пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на котором может быть сделан ряд важных для отдельных эмитентов и секторов заявлений, что способно воодушевить инвесторов, считает аналитик.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов крайне осторожно оценивает ближайшие перспективы рынка акций РФ. В конце мая индекс МосБиржи оставался под давлением продавцов и обновил минимум с ноября. Торговая активность оставалась низкой, отражая острый дефицит идей в условиях повышенной неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в экономике и геополитике. В аутсайдерах финала прошлой недели выступили акции закредитованных компаний и тех, чей бизнес чувствителен к затягиванию периода высоких ставок (ГК "Самолет", "Делимобиль"), целый ряд из которых обновил ценовые минимумы - многолетние или исторические. А также - наиболее "безыдейные" в текущих условиях представители сырьевых отраслей ("АЛРОСА", сталелитейщики), отметил аналитик.

В начале текущей недели перепроданность ряда "фишек" и утренний отскок нефтяных котировок вверх формируют основания для попыток роста индекса МосБиржи в рамках текущего целевого диапазона 2540-2610 пунктов. Однако устойчивость таких попыток, ввиду значимых новых поддерживающих вводных, под вопросом. "Мы продолжаем крайне осторожно оценивать ближайшие перспективы рынка акций - риск отката индекса МосБиржи в район "круглой" отметки 2500 пунктов остается высоким", - считает Локтюхов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин также полагает, что вероятность возобновления распродаж в российских акциях велика.

В начале недели наблюдаются попытки отскока рынка акций вверх вслед за нефтью на информации, что США и Иран все еще далеки от заключения мирного соглашения. Сейчас за баррель Brent дают около $94, а это очень мало с учетом того, что Ормузский пролив остается закрытым, а некоторые СМИ пишут о критически малых мировых запасах нефти. Если ситуация будет развиваться и дальше в таком русле, нефть должна вернуться выше $100 за баррель. Однако это не сильно поможет российскому рынку акций, поскольку ранее даже Brent по $110 за баррель не увела котировки отечественной нефтянки к новым высотам, отмечает аналитик.

"По-прежнему не видим поводов для покупки акций широким фронтом, точечных идей также нет. Может быть, они появятся в ходе работы ПМЭФ-2026. Из позитивных новостей стоит отметить окончание мая - традиционно худшего месяца в году для рынка акций. Это окажет ему поддержку, но лишь моральную и краткосрочную. По-прежнему видим цель снижения в район 2500 пунктов по индексу МосБиржи", - считает Зацепин.

Мировые фондовые площадки

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,2-0,7% во главе с Dow Jones, причем индексы обновили максимумы, завершив ростом неделю и май.

По итогам недели Dow Jones вырос на 0,9%, S&P 500 - на 1,4%, Nasdaq - на 2,4%. При этом S&P 500 закончил "в плюсе" девятую неделю подряд, чего не происходило с декабря 2023 года. В целом за май Dow Jones прибавил 2,8%, S&P 500 - 5,2% и Nasdaq - 8,4%.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX - на 0,05%, южнокорейский Kospi - на 3,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,6%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в мае уменьшился до 50 пунктов по сравнению с 50,3 пункта в предыдущий месяц, сообщило статуправление. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

В то же время PMI сферы услуг и строительства в мае вырос до 50,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали менее значительного повышения - до 49,5 пункта. Сводный PMI поднялся до 50,5 пункта с 50,1 пункта в апреле.

Розничные продажи в Германии в апреле уменьшились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%, по данным Trading Economics. Снижение продаж было зафиксировано по итогам четвертого месяца подряд.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вверх на фоне неопределенности в отношении перспектив урегулирования ближневосточного конфликта.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $93,86 за баррель (+3% и -1,7% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $90,25 за баррель (+3,3% и -1,7% в пятницу).

В минувшие выходные США и Иран обменялись предложениями поправок к проекту договора, который позволит продлить перемирие и открыть Ормузский пролив, но насколько стороны продвинулись в переговорах, неизвестно.

Трамп также подтвердил требование к Тегерану об остановке ядерной программы и полном восстановлении статуса Ормузского пролива как открытой международной транспортной артерии, пишет Trading Economics.

По итогам мая цены на нефть снизились, однако остаются повышенными по сравнению с довоенным уровнем.