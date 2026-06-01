Чистая прибыль страховщиков РФ снизилась почти на треть в I квартале

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Чистая прибыль страховщиков РФ снизилась почти на треть в I квартале 2026 года к уровню аналогичного периода 2025 года и составила до 109,3 млрд рублей, такие данные приводит Банк России в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" за I квартал текущего года, опубликованном в понедельник.

"Сокращение прибыли связано с уменьшением результатов от страховой деятельности. Снижение прибыли от страховой деятельности в основном произошло за счет сегмента страхования иного, чем страхование жизни, - во многом в связи с ростом убыточности отдельных страховщиков "не жизни". Ухудшение результата от страховой деятельности было частично компенсировано доходом от валютной переоценки, что позволило в некоторой степени нивелировать влияние результата от страховой деятельности на чистую прибыль страхового рынка", - приводит пояснения ЦБ в обзоре.

Рентабельность страхового рынка по итогам I квартала текущего года уменьшилась: рентабельность активов составила 7,1%, рентабельность капитала - 23,8%. Комбинированный коэффициент убытков (ККУ, включает расходы страховщика на ведение дел) по страхованию иному, чем страхование жизни, составил 91%.

Число страховых организаций на рынке за период выросло на одну и достигло 130 компаний. Количество обществ взаимного страхования (ОВС) сократилось на четыре компании, теперь на рынке работает 11 ОВС. У четырех ОВС лицензии отозваны в связи с добровольным отказом от осуществления деятельности, поясняет ЦБ. Концентрация российского страхового рынка не изменилась за этот период. Доля топ-20 страховщиков по объему взносов составила 90,3%.