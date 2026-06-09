Рубль утром укрепляется к юаню на фоне дорогой нефти

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль растет на фоне остающихся на высоких уровнях котировок нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,6225 руб. (-8,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,01 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рубль продолжит отыгрывать потери в паре с долларом США и юанем в течение торговой сессии вторника, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Рубль перешел к восстановлению в понедельник, отыгрывая потери, понесенные на прошлой неделе, констатирует эксперт. Поддержку ему оказали попытки роста цен на рынке энергоносителей и неуверенность участников торгов в том, что объемов покупок по бюджетному правилу хватит для нормализации баланса спроса и предложения на рынке, отмечает он.

Тренд на укрепление рубля, поддерживаемый смещением баланса в пользу предложения иностранной валюты, может сохраниться и во вторник, однако темпы его, скорее всего, замедлятся, что будет обусловлено ухудшением ситуации с ценами на нефть, полагает Зварич.

"В сложившейся ситуации ожидаем попыток закрепления юаня в нижней половине диапазона 10,5-11 руб. за юань, а доллар может уйти ниже 73 руб./$1", - указывает аналитик ПСБ.

Нефть

Цены на нефть утром во вторник падают после роста накануне, инвесторы оценивают перспективы ближневосточного конфликта.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $93,02 за баррель, что на 1,3% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на 1,7% до $89,76 за баррель.

Иран и Израиль договорились прервать атаки друг против друга, что повышает надежды на продвижение мирных переговоров, пишет Trading Economics. В выходные они обменялись ударами, поставив под угрозу и без того хрупкое перемирие и спровоцировав опасения более масштабной эскалации.

Президент США Дональд Трамп призвал обе страны деэскалировать конфликт и заявил, что переговоры с Тегераном продолжаются, а цены на нефть по окончании боевых действий должны снизиться.

При этом Ормузский пролив де-факто остается закрытым из-за двойной блокады со стороны США и Ирана.