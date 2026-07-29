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В Узбекистане переводы через "Золотую корону" переключат на нового оператора из-за санкций

В Узбекистане переводы через "Золотую корону" переключат на нового оператора из-за санкций
Фото: "Интерфакс"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Банки Узбекистана вместе с сервисом быстрых денежных переводов "Золотая корона" работают над переходом на нового технического оператора после введения санкций Евросоюза против банка-корреспондента сервиса, заявил на пресс-конференции руководитель департамента валютного регулирования и надзора Центробанка Узбекистана Отабек Тожиддинов.

Его цитирует spot.uz.

По словам чиновника, санкции были введены не против самой "Золотой короны", а против банка-корреспондента (оператора), через которого технически проводилась часть операций.

"Узбекистан не намерен подпадать под вторичное влияние этих санкций. Поэтому наши банки по согласованию с руководством "Золотой короны" сейчас ведут переговоры о переходе к другому оператору, который не находится под санкциями", - сказал Тожиддинов.

Сейчас руководство "Золотой короны" находится в Ташкенте для завершения переговоров, а переход на нового оператора, как ожидается, может состояться уже на следующей неделе. После этого система продолжит работать в обычном режиме.

Ситуация находится под постоянным контролем Центробанка Узбекистана.

Тожиддинов уточнил, что у "Золотой короны" размещен залоговый депозит в местных банках, благодаря чему денежные переводы граждан выдаются в штатном режиме и доступны к получению в любой валюте.

По данным Центрального банка Узбекистана, в первом полугодии в страну поступили международные денежные переводы на $9,3 млрд, что на 13% больше, чем годом ранее. Из них около $2,4 млрд пришлось на систему "Золотая корона". Тожиддинов отметил, что через этот сервис средства поступают не только из России, но и из Южной Кореи, Турции, Казахстана, стран Европейского союза и других государств, где работают граждане Узбекистана.

Евросоюз 23 июля произвел самое масштабное в количественном выражении обновление финансового сегмента российского санкционного списка. В рамках 21-го пакета в него были включены как системообразующие игроки, так и десятки небольших кредитных организаций. Также в санкционном списке отныне находится и РНКО "Платежный центр" (оператор и расчетный центр платежной системы "Золотая корона").

После этого сервис "Золотая корона" ограничил переводы по ряду направлений, однако Узбекистан остался в числе стран, куда переводы продолжают осуществляться.

Евросоюз Золотая корона Узбекистан Ташкент Отабек Тожиддинов
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