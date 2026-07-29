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Brent подорожала на 7,05% до $90,02 за баррель

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать на новостях о новом обострении на Ближнем Востоке.

К 17:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $5,93 - до $90,02 за баррель.

За два с половиной часа до этого они торговались у $88,25 за баррель, дорожая на $4,16 (4,95%) к уровню предыдущего закрытия торгов.

Накануне Brent подешевела более чем на 4% а фоне прекращения обмена ударами между США и Ираном, а также на сообщениях, что переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о возобновлении движения судов через Ормузский пролив.

Однако в среду цены растут на сообщениях, что вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по поддерживаемым Ираном террористическим формированиям в Ираке.

Brent Ирак Иран США Саудовская Аравия Ормузский пролив
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