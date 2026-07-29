Brent подорожала на 7,65% до $90,52 за баррель

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют более 7% на торгах в среду, Brent торгуется выше отметки в $90 за баррель.

Подъем рынка ускорился на заявлениях президента США Дональда Трампа, который пообещал жесткий ответ на удар Ирана по Иордании. "Мы ударим по ним сильно, - сказал Трамп Fox News, употребив также нецензурную лексику. - Тяжко им придется".

Иранские ВВС ранее сообщили о нанесении удара с применением нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Иордании.

К 18:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $6,43 (7,65%) $90,52 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $5,93 (7,48%), до $85,19 за баррель.

"Продолжение этой войны приведет к дальнейшему повреждение важной нефтяной инфраструктуры как в странах Персидского залива, так и в Иране", - говорит аналитик XS.com Самер Хасн, отмечая, что на восстановление поврежденных объектов могут уйти месяцы или даже годы.

Все это, по его словам, может привести к тому, что цены на нефть будут оставаться довольно высокими в течение длительного времени. "По мере затягивания войны даже маловероятные и экстремальные сценарии могут стать реальностью", - говорит Хасн.

Минэнерго США сообщило о резком сокращении коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 7,17 млн баррелей. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал их снижение на 1,3 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 771 тысячу баррелей и находятся на минимуме с августа 2014 года.

Товарные запасы бензина на прошлой неделе увеличились на 7 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,06 млн баррелей.