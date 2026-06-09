Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,3% в начале основных торгов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник умеренно снижается по большинству blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, проседающей нефти (августовский фьючерс на Brent опустился к $93 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о вероятном скором заключении сделки с Ираном, а также на фоне геополитической напряженности из-за конфликта РФ-Украина.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2509,47 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1079,02 пункта (-0,3%). Среди индексных бумаг лидируют в снижении акции "Интер РАО" (-11,5%) после отсечки на бирже годовых дивидендов, также просели бумаги "АЛРОСА" (-2,2%), "Аэрофлота" (-1,8%), но подросли бумаги Сбербанка (+0,4%) на сильном финотчете.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июня, составляет 73,2644 руб. (-20,45 копейки).

Акции "Интер РАО" упали до 2,73 рубля - уровня начала ноября 2025 года; выплаты за 2025 год составят 0,3214 рубля на бумагу.

Также подешевели бумаги "Русала" (-1,7%), "ММК" (-1,6%), ВТБ (-1,2%),"ФосАГро" (-0,8%), "Газпрома" (-*0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-0,5%).

Сбербанк в мае получил 169,4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ (против 140,6 млрд руб. годом ранее), а в период января-мая чистая прибыль банка составила 827,2 млрд руб. (против 682,9 млрд руб. годом ранее).

Также подросли бумаги АФК "Система" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" упали бумаги "РусГидро" (-7,5%, до 0,3517 рубля) на фоне известий, что правительство РФ приняло решение о направлении всей прибыли компании в 2023-2029 гг. на инвестпрограмму, о чем говорится в проекте годового отчета компании за прошлый год. На утренней сессии цена акций "РусГидро" падала до 0,3419 рубля - это меньше, чем отмечалось на пике падения рынка в кризисном октябре 2008 года (0,359 рубля за штуку).

Инвестпрограмма "РусГидро" в 2026 г. вырастет на 16% по сравнению с 2025 г., до 390 млрд руб. В отчете говорится, что в 2026-2027 гг. компания в своей деятельности будет сфокусирована на территории Дальнего Востока. Параллельно с этим продолжится переход региона на рыночное ценообразование для ГЭС.

Долговая нагрузка "РусГидро" по итогам 2025 г. сохранялась на сбалансированном уровне, говорится в отчете. Соотношение чистый долг/EBITDA - 3,4x. Соотношение долг/EBITDA "РусГидро" в 2026 г. достигнет 6,2x и создаст риски нарушения кредитных ковенантов и кросс-дефолта по кредитному портфелю, говорится в материалах компании к годовому собранию по итогам 2025 г. Ранее совет директоров "РусГидро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023-2025 гг.

Мировые рынки акций

В США накануне выросли индексы акций S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,9%), но просел Dow Jones (-0,2%). Инвесторы оценивали динамику событий на Ближнем Востоке после обмена ударами между Ираном и Израилем, вызвавшего опасения по поводу новой волны эскалации напряженности в регионе.

Трамп призвал стороны незамедлительно прекратить атаки друг против друга. Позднее иранское командование объявило, что приостановит удары по Израилю, но готово возобновить их в случае продолжения боев в Ливане. В свою очередь власти Израиля сообщили, что прекратят обстрелы Ирана, но продолжат военные операции на юге Ливана.

Между тем котировки бумаг компаний, ориентированных на ИИ-сектор, восстанавливались в понедельник после снижения на прошлой неделе, спровоцированного слабыми прогнозами Broadcom.

Аналитики Citigroup повысили прогноз значения индекса S&P 500 на конец текущего года до 8100 пунктов с 7700 пунктов, а также улучшили оценку совокупной прибыли в 2026 году на акцию компаний, входящих в расчет этого индекса, до $350 с $320. Дальнейшая динамика прибыли будет во многом зависеть от способности эмитентов реализовать потенциал роста эффективности за счет ИИ, полагают в банке.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, австралийский ASX просел на 0,4%, южнокорейский Kospi подскочил на 8,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,7%).

Финансовый сектор Японии показал положительную динамику на фоне подготовки рынка к повышению процентной ставки Банка Японии на следующей неделе.

Экспорт Китая в мае вырос на 19,4% в годовом выражении и достиг рекордных $376,78 млрд, сообщило Главное таможенное управление страны. Импорт увеличился на 27,4% - до $271,35 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 15%, второго - на 25%, по данным Trading Economics.

Экономика Южной Кореи в I квартале 2026 года выросла на 1,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи. Таким образом, темпы повышения стали максимальными за пять лет (с первого квартала 2021 года). Предварительно было объявлено о росте на 1,7%, и аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Экспорт подскочил на 5,9%, в том числе за счет повышения поставок полупроводниковой продукции. Импорт повысился на 3,9%.

Относительно аналогичного периода прошлого года ВВП Южной Кореи в I квартале вырос на 3,8%, что стало самым значительным увеличением с IV квартала 2021 года. Эксперты не прогнозировали пересмотра с предварительно объявленного подъема на 3,6%. В IV квартале 2025 года объем экономики страны снизился на 0,1% к предыдущим трем месяцам и увеличился на 1,6% в годовом выражении.

Объем промышленного производства в ФРГ в апреле увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Это первый подъем за три месяца. Аналитики в среднем также ожидали увеличения на 0,4%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в марте промпроизводство снизилось на 0,1%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после роста накануне, инвесторы оценивают перспективы ближневосточного конфликта.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Мосве во вторник составила $93,17 за баррель (-1,2% и +1,2% в понедельник), июльская цена фьючерса на WTI - $89,84 за баррель (-1,6% и +0,8% накануне).

Иран и Израиль договорились прервать атаки друг против друга, что повышает надежды на продвижение мирных переговоров, пишет Trading Economics. В выходные они обменялись ударами, поставив под угрозу и без того хрупкое перемирие и спровоцировав опасения более масштабной эскалации.

При этом Ормузский пролив де-факто остается закрытым из-за двойной блокады со стороны США и Ирана.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил в понедельник, что целью Тегерана на переговорах является завершение вооруженного конфликта и стабильность на Ближнем Востоке, а не нормализация отношений с Вашингтоном. "Наша цель - это завершить войну и достигнуть долгоиграющей безопасности в регионе, а не нормализация отношений с США, у нас нет доверия к другой стороне", - приводит его слова агентство Тасним.

Главный иранский переговорщик также отметил, что недавние удары по Израилю стали ответом на нарушение перемирия со стороны США, в частности, на морскую блокаду и нарушение перемирия в Ливане Израилем.