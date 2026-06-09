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"Газпром" в 2025 году увеличил на четверть продажи малотоннажного СПГ в РФ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Дочерние общества и совместные предприятия группы "Газпром" в 2025 году нарастили реализацию малотоннажного СПГ на 24,9% - до 57,1 тыс. тонн, сообщается в годовом отчете концерна. В 2024 году было продано 45,7 тыс. тонн, в 2023-м - 23,2 тыс. тонн.

Группа развивает в России производство и использование малотоннажного СПГ для автономной газификации населенных пунктов, значительно удаленных от магистральных газопроводов, и для заправки автотранспорта, сельскохозяйственной и карьерной техники, водного и железнодорожного транспорта.

Работа в этом направлении ведется дочерними обществами - ООО "Газпром гелий сервис" (КСПГ во Владивостоке, Амурской и Волгоградской областях) и ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (установки в Екатеринбурге и Первоуральске), а также совместными предприятиями - ООО "Газпром газомоторное топливо" (Калининград, Москва, Санкт-Петербург) и ООО "Газпром СПГ технологии" (производство в Пермском крае, Татарстане и Тюменской области).

"Рост объемов реализации произведенного малотоннажного СПГ обусловлен вводом в 2025 году "Газпром СПГ технологии" комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в Тобольске Тюменской области", - сообщается в отчете. ООО "ГСПГТ Тобольск" получило первую выручку в 2023 году, а по итогам 2025 года она достигла 233 млн рублей.

Также в отчете отмечается, что "Газпром гелий сервис" провела первый отопительный сезон на СПГ в Амурской области. С октября 2024 по май 2025 компания в режиме автономной газификации ежедневно поставляла этот энергоноситель в котельную микрорайона "Амурсельмаш" Белогорска, тепло от которой получают многоквартирные и частные дома, детские сады, школа и Белогорский технологический техникум пищевой промышленности.

Газпром
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