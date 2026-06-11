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ОПЕК сообщила, что экспорт нефти из РФ и Центральной Азии в апреле составил 6,6 млн б/с

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в апреле в среднем составил 6,6 млн баррелей в сутки, что всего на 26 тыс. б/с, или менее чем на 1% больше, чем в марте, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

По сравнению с апрелем 2025-го показатель незначительно вырос.

"Снижение объемов перевалки в черноморском порту Новороссийск было в значительной степени компенсировано увеличением поставок через порты на Балтике и по нефтепроводу "Дружба", - говорится в отчете.

Экспорт через систему "Транснефти" в апреле в целом вырос относительно марта на 52 тыс. б/с, или на 1%, до 3,8 млн б/с. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года поставки были на 127 тыс. б/с, или почти на 3% ниже.

ОПЕК Центральная Азия
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