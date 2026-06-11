Минсельхоз допускает, что сбор плодов и ягод в РФ в 2026 г. может увеличиться

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз рассчитывает, что сбор плодов и ягод в РФ в 2026 году по сравнению с 2025 годом увеличится. Садоводы научились преодолевать трудности, связанные с погодой.

"Мы рассчитываем увеличить объем производства (в этом году - ИФ), все у нас для этого есть, лишь бы погода в этом отношении не внесла определенные коррективы", - заявил журналистам замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в кулуарах Всероссийского совещания по развитию садоводства и питомниководства, которое проходит в рамках выставки "PRO яблоко-2026" в Минводах в четверг.

Замминистра не стал называть конкретные ориентиры урожая, отметив вместе с тем, что в этом году Северному Кавказу, который является крупным производителем плодово-ягодной продукции, "достаточно большое количество различных испытаний выпадает".

"Но садоводы с честью их проходят, пока мы каких-то сложностей и проблем, которые бы существенным образом влияли на объемы урожая, не фиксируем. (Град - ИФ) определенный ущерб конечно приносит, сейчас подсчитываем. Но у нас уже есть определенная культура производства: сады оснащаются градозащитными сетками, отдельно работают градобойная служба, все сюрпризы природы мы стараемся сводить к минимуму и обеспечивать стабильный урожай", - заявил Разин.

Как сообщалось, в 2025 году сбор плодов и ягод в РФ составил 2,1 млн тонн. К 2030 году поставлена задача довести его до 3 млн тонн, в том числе 2,7 млн тонн яблок.