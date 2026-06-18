Waymo отзывает почти 3,9 тыс. роботакси из-за риска их въезда в зоны дорожных работ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американская Waymo (наряду с Google входит в Alphabet Inc.), специализирующаяся на самоуправляемых автомобилях, отзывает 3 871 роботакси на территории США из-за риска их въезда в перекрытые зоны проведения дорожных работ.

Как говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA), с начала апреля было зафиксировано более десятка случаев в Калифорнии и Аризоне, когда роботакси Waymo не смогли распознать знаки, указывающие на ограничение движения в таких зонах, и въезжали на опасные участки на большой скорости.

Компания внесет изменения в программное обеспечение отзываемых автомобилей.