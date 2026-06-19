Вся добытая нефть "Роснефти" продана, НК будет работать над увеличением добычи

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Весь объем нефти, добытой "Роснефтью", законтрактован, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.

"Я скажу вам по секрету - вся нефть продана, и мы ничего не держим из добытой нефти в каких-то закромах", - отметил он на годовом собрании акционеров НК.

"Надо понимать, что и котировки, и торговля на мировых биржах проводятся во фьючерсах. Физические объемы нефти - это совсем другая история: физические объемы все проданы. Если бы у нас было еще больше, мы бы и больше продали. Будем работать над увеличением добычи, тем более, что сейчас ОПЕК предлагает такие варианты, и она опять будет вся продана", - сказал он.

Кроме того, Сечин добавил, что диверсификация важна, "но важнее и самое главное - сохранение позиции на наших традиционных рынках".

"Роснефть" в 2025 году добыла 246,6 млн тонн нефтяного эквивалента (5,02 млн баррелей н.э. в сутки).