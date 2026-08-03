В России в июле продажи автомобилей Lada выросли г/г на 4,3%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В России в июле продажи автомобилей Lada выросли в годовом выражении на 4,3%, до 28 948 штук, сообщил "АвтоВАЗ".

Исходя из ранее опубликованных компанией данных, помесячное снижение по сравнению с июнем составило 5,4%.

В январе-июле 2026 года компания реализовала на российском рынке 183 091 автомобиль, что на 1,4% меньше, чем годом ранее.

"Лидером роста стала обновленная Lada Niva Travel с двигателем 1,8 литра: ее продажи выросли в полтора раза относительно июля 2025 года и прибавили 3,3% к июню 2026-го. Всего в июле реализовано 3712 внедорожников Niva Travel. Кроме того, по данным АО "ППК", эта модель по-прежнему остается самым востребованным полноприводным автомобилем в стране", - отметили в "АвтоВАЗе".

На основании данных о продажах за 7 месяцев 2026 года и при сохранении текущих рыночных тенденций компания подтверждает прогноз рынка, по которому в России в этом году будет реализовано столько же легковых и легких коммерческих автомобилей, сколько и в 2025 году.

Такой прогноз в июле озвучивал, в частности, вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин. "Рынок мы прогнозируем такой же, как и в прошлом году. На текущий момент наш прогноз - 1,4 млн автомобилей", - говорил он с надеждой, что годовые продажи "АвтоВАЗа" в 2026 году будут "повыше, чем в прошлом году".