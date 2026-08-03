Прирост наличных в обращении в июле вырос до 643 млрд руб. после 450 млрд в июне

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Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Объем наличных денег в обращении в июле 2026 года увеличился на 643,4 млрд рублей, что на 43,1% больше, чем в июне (на 449,7 млрд рублей), следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Повышенный спрос на наличные фиксировался в 2026 году (после традиционного сезонного сокращения в январе на 386,2 млрд рублей) с февраля, когда их объем увеличился на 180,2 млрд рублей, затем в марте он увеличился на 285,1 млрд рублей, в апреле - на 607,3 млрд рублей, в мае - на 381,2 млрд рублей и июне - на 449,7 млрд рублей. За эти пять месяцев объем наличных вырос на 1 трлн 903,5 млрд рублей, в среднем на 380,7 млрд рублей за месяц (показатель июля превысил его в 1,7 раза).

С учетом июльского показателя в феврале-июле прирост наличных составил 2 трлн 546,9 млрд рублей, среднемесячный показатель увеличился до 424,5 млрд рублей.

Июльский переток денег в наличные на 5,9% превысил апрельский и стал максимальным в 2026 году. С февраля 2022 года, когда объем наличных вырос на 2 трлн 7,1 млрд рублей, больше было только в декабре 2025 года (719,2 млрд рублей) и сентябре 2022 года (865,8 млрд рублей).

ЦБ РФ связывал рост спроса россиян на наличные деньги в 2026 году со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас для осуществления текущих платежей, а также с адаптацией к налоговым изменениям. В разгар лета дополнительным фактором усиления спроса на наличные становится сезон массовых отпусков.

Сбербанк прогнозирует переток ликвидности в наличные в 2026 году на сумму 3,8 трлн рублей, признаков улучшения ситуации пока не видит, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов в конце июля.

"Мы не видим пока вообще никакого признака её остановки. Июль - это не то, что продолжение тенденции, это усиление тенденции", - говорил он.

По словам финдиректора, этот фактор оказывает существенное влияние на дефицит ликвидности в банковском секторе: "Если дальше продолжится такой же тренд, то ситуация, в общем, лучше становиться не будет, вся надежда только на какую-то поддержку со стороны ЦБ. Мы видим, что действительно ряду банков тяжело, многое зависит от стабильности пассивной базы. Если остатков стабильных не хватает, то приходится выходить на рынок и по повышенным процентам занимать для того, чтобы нормативы ликвидности выполнять".