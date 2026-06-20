Китай в апреле пошел на дорогостоящие спотовые закупки СПГ для покрытия дефицита

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Необходимость замещения прекратившихся поставок газа из Персидского залива подвигла Китай к дорогостоящим закупкам СПГ на спотовом рынке, таможенная стоимость которых в апреле достигала $675 за тысячу кубометров. При этом китайские покупатели также стремились получить максимум объемов в рамках долгосрочных контрактов.

В апреле 2026 года Китай импортировал 4,860 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 2% больше, чем годом ранее (4,784 млн тонн), сообщает Главное таможенное управление КНР. С начала текущего года это максимальный импорт за месяц. Предыдущие три месяца объемы ввоза СПГ показывали заметное снижение. Однако долго ограничивать покупки оказалось невозможно и пришлось наращивать импорт дефицитного энергоресурса. Как следствие, средняя цена импорта СПГ в апреле выросла до $470 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с конца 2023 года (за последние 29 месяцев).

На мировом рынке в начале года главным фактором была холодная погода в Европе. Лишенные доступа к российским поставкам европейские покупатели в борьбе за дополнительные партии предлагали заметные премии по отношению к ценам в Азии. В конце февраля начался кризис в Персидском заливе, что лишило мировой рынок существенной доли предложения нефти и СПГ и взвинтило цены.

Россия является одним из крупнейших поставщиков СПГ в Китай. В апреле российские поставки выросли на 14% - до 717 тыс. тонн (это максимум за последние пять месяцев). Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Общий объем производства СПГ в РФ в апреле составил 3 млн тонн (данные Росстата). Суммарно в апреле Россия поставила крупнейшим азиатским покупателям (Китай, Япония, Южная Корея) 1,3 млн тонн.

По объему поставок СПГ в КНР РФ в апреле заняла третье место после Австралии (1,567 млн тонн, -5% к прошлогоднему значению) и Малайзии (799 тыс. тонн, +68%). Наращивается импорт из Омана и Канады. Полностью прекратились поставки из Катара; из США газ принимается более года. Прекратился реэкспорт крупнотоннажных партий СПГ.

Объем трубопроводного импорта в апреле 2026 года составил 6,827 млрд куб. м, что почти повторило прошлогодний уровень (6,844 млрд куб. м). По "трубе" Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы. Динамику поставок и их качественную структуру определяет прежде всего выход российских поставок по газопроводу "Сила Сибири" на плановый уровень. В то время, как поставки "Газпрома" (порядка 3,2 млрд куб. м) и Туркменистана (2,5 млрд куб. м) были стабильны, экспорт из Узбекистана и Казахстана по завершении отопительного сезона в этих странах вырос до нормальных летних уровней.

Суммарно (по трубопроводам и в виде СПГ) в апреле страна приняла 13,144 млрд куб. м газа, что на 0,6% больше, чем годом ранее (13,065 млрд куб. м).