Россия в мае увеличила отгрузки зерна на экспорт в 1,6 раза

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - РФ в мае отгрузила на экспорт 3,7 млн т основных видов зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза), что в 1,6 раза больше, чем в мае прошлого года, говорится в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы выросли почти в 1,6 раза, до 3,4 млн т. Кукурузы отправлено 228,6 тыс. т, что почти в 3,6 раза больше, ячменя - 105,7 тыс. т (почти в 3,3 раза больше). Всего в мае отгружалось 12 видов продукции растениеводства - зерновых, зернобобовых и масличных культур. Год назад их было 16. "Тенденция сокращения количества отгружаемых культур на фоне роста экспорта основных видов зерновых культур отмечается с начала 2026 года", - отметила эксперт.

По ее словам, с марта наблюдается расширение географии отгрузок пшеницы. "Если в первой половине сезона (июль-декабрь 2025 года - ИФ) фиксировалось сокращение стран-покупателей российской пшеницы, то с марта 2026 года их число увеличивается. Всего в мае пшеница экспортировалась в 27 стран, в прошлом сезоне их было 17", - сказала она. Лидирует традиционно Египет, отгрузки на его рынок выросли на 2,8%, до 448,2 тыс. т против 436 тыс. т год назад. Экспорт в Саудовскую Аравию вырос почти в 6,8 раза, до 444 тыс. т. Топ-3 замыкает Турция, отгрузки в которую снизились на 1%, до 378,7 тыс. т.

Кроме того, в Кению было отгружено 233 тыс. т, тогда как год назад российская пшеница на ее рынок не поставлялась. Экспорт в Ливию вырос в 1,8 раза, до 164,6 тыс. т.

Как сообщила Тюрина, география экспорта также расширилась за счет стран, куда год назад поставок не было. Это Танзания (112 тыс. т), Нигерия (90 тыс. т), Бразилия (64 тыс. т), Индонезия (56,4 тыс. т), Вьетнам (55,5 тыс. т), Мозамбик (55 тыс. т), Таиланд (почти 55 тыс. т), Мексика (49,5 тыс. т), Сенегал (33 тыс. т) и Марокко (31 тыс. т). "В этот перечень вошел и Мадагаскар, куда российская пшеница давно не поставлялась. В мае отгружено 30 тыс. тонн", - сказала она.

Кукуруза отправлялась в Иран и Турцию - 139,7 тыс. т и 89 тыс. т соответственно. Эти страны были и покупателями ячменя - 102,6 тыс. т и 3 тыс. т соответственно.

По словам Тюриной, число компаний-экспортеров достигло оптимального количества: на протяжении последних шести месяцев оно колеблется от 30 до 35. В мае их было 33 против 43 год назад.

Эксперт также сообщила, что число портов, через которые российские зерновые и зернобобовые культуры отгружались на экспорт, достигло 41, год назад их было 24. Лидирует Новороссийск, нарастивший отгрузки на 13,5%, до 1,292 млн т. Рейдовая перевалка увеличилась на 38%, до 754 тыс. т. Перевалка через Ростов-на-Дону выросла более чем в 1,4 раза, до 368,7 тыс. т, через Азов - более чем в два раза, до 192 тыс. т. Кроме того, 248 тыс. т отгружено через Туапсе, год назад перевалки через этот порт не было. Тамань увеличила отгрузки в 4,3 раза, до 202,7 тыс. т.

Порт Астрахани отправлял кукурузу и ячмень в Иран - 174,5 тыс. т. Порт Высоцка отправил 102 тыс. т пшеницы в Ливию, Сенегал и Марокко.

Как сообщила Тюрина, активизировали работу речные порты, работающие с судами "река-море". В частности, отгрузки через Тольятти увеличились в 2,3 раза, до 57 тыс. т.

Всего с начала сезона (с 1 июля 2025 года) на экспорт отправлено 50,6 млн т основных видов зерновых. "Май стал переломным месяцем, отставание в отгрузках нарастающим итогом, которое фиксировалось ранее, преодолено, и к 1 июня они уже превысили показатель прошлого года на 0,5%", - сказала она.

По словам Тюриной, если в июне экспорт будет на уровне среднемесячных показателей за последние пять лет - 3,3 млн т, то в целом по итогам сельхозгода поставки на зарубежные рынки могут составить 54 млн т.

Отгрузки пшеницы с начала сезона к 1 июня составили 44,9 млн т, что на 2,1% больше, чем годом ранее. По предварительной оценке, за сезон в целом они составят порядка 47,5-48 млн т.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что на фоне майской жары в Европе и с учетом прогнозов сокращения валовых сборов цены на французскую пшеницу за месяц выросли на 4,7%, до $243 за тонну. Американская пшеница подешевела на 1,9%, до $258 за тонну. "Российская пшеница (FOB Новороссийск) на фоне активного спроса со стороны импортеров подорожала на 2,5%, до $245 за тонну", - сказала она.

При этом Тюрина отметила, что росту российских отгрузок также способствовало сокращение ценового разрыва между ценами предложения российской и европейской пшеницы. "Если на 1 мая стоимость российской пшеницы была на $7 выше французской, то на 1 июня - всего на $2, - сказала она. - То есть, по сути, цены вышли на паритетный уровень".

Как считает эксперт, июнь будет достаточно активным для отгрузок российского зерна.

Внутренние цены на фоне роста спроса со стороны экспортеров поднялись на 2%, до 14,3 тыс. рублей за тонну. В долларовом эквиваленте за счет укрепления рубля рост цен составил 7,6%, до $201 за тонну.