Поиск

Товарооборот продукции АПК между РФ и Турцией в 2025 году вырос на 5,7%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Товарооборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) между РФ и одним из крупных аграрных партнеров - Турцией в 2025 году вырос на 5,7%, в том числе российский экспорт - на 9,2%. Об этом сообщает Минсельхоз по итогам рабочей встречи замминистра сельского хозяйства РФ Максима Борового и министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы.

Ведомство приводит только динамику показателей.

Хорошими перспективами обладает расширение поставок в Турцию российской зерновой и масложировой продукции, а также минеральных удобрений, отмечает Минсельхоз.

Встреча прошла в рамках проведенного в республике международного форума "Сокращение послеуборочных потерь: повышение эффективности цепочки поставок продуктов питания" в рамках инициативы "Ноль отходов".

Как заявил на форуме Боровой, Россия уделяет особое внимание повышению эффективности всей производственной цепочки. В частности, при производстве зерна внедряются современные технологии хранения, системы цифрового мониторинга температуры и влажности, зерноохладители и другие решения, позволяющие существенно снижать потери.

Российский Минсельхоз также утвердил дорожную карту по реализации мероприятий, направленных на снижение потерь по ключевым процессам производства сельхозпродукции.

Минсельхоз Турция АПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" восстановил в прибыли 100 млрд руб. невостребованных иностранцами дивидендов

Повторные торги по Рижскому вокзалу в Москве не состоялись из-за отсутствия заявок

 Повторные торги по Рижскому вокзалу в Москве не состоялись из-за отсутствия заявок

ПМЭФ-2026: всадники нового инвестиционного цикла

Введение техсбора на электронику в РФ переносится с сентября на 1 декабря

 Введение техсбора на электронику в РФ переносится с сентября на 1 декабря

Brent подорожала на 4,54%, до $97,32 за баррель

 Brent подорожала на 4,54%, до $97,32 за баррель

Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

 Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

Россия в 2025 г. увеличила экспорт агротехнологий примерно на треть, до $16 млрд

Квота ОПЕК+ по добыче нефти в июле вырастет на 188 тыс. б/с

 Квота ОПЕК+ по добыче нефти в июле вырастет на 188 тыс. б/с

Более 1 тыс. соглашений на 6,6 трлн рублей подписаны на ПМЭФ-2026

 Более 1 тыс. соглашений на 6,6 трлн рублей подписаны на ПМЭФ-2026

Сечин заявил, что средняя цена нефти в 2026 г. может составить $95/барр. в случае немедленного открытия Ормуза
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2538 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9806 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов