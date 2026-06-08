Товарооборот продукции АПК между РФ и Турцией в 2025 году вырос на 5,7%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Товарооборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) между РФ и одним из крупных аграрных партнеров - Турцией в 2025 году вырос на 5,7%, в том числе российский экспорт - на 9,2%. Об этом сообщает Минсельхоз по итогам рабочей встречи замминистра сельского хозяйства РФ Максима Борового и министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы.

Ведомство приводит только динамику показателей.

Хорошими перспективами обладает расширение поставок в Турцию российской зерновой и масложировой продукции, а также минеральных удобрений, отмечает Минсельхоз.

Встреча прошла в рамках проведенного в республике международного форума "Сокращение послеуборочных потерь: повышение эффективности цепочки поставок продуктов питания" в рамках инициативы "Ноль отходов".

Как заявил на форуме Боровой, Россия уделяет особое внимание повышению эффективности всей производственной цепочки. В частности, при производстве зерна внедряются современные технологии хранения, системы цифрового мониторинга температуры и влажности, зерноохладители и другие решения, позволяющие существенно снижать потери.

Российский Минсельхоз также утвердил дорожную карту по реализации мероприятий, направленных на снижение потерь по ключевым процессам производства сельхозпродукции.