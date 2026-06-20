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Китай в январе-мае увеличил закупки пшеницы в РФ почти в 3 раза

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Китай в январе-мае этого года импортировал из РФ пшеницы на $7,2 млн, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года (на $2,5 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованных в субботу.

В мае закупки выросли до $1,2 млн с $401,2 тыс. в мае 2025 года.

Китай в январе-мае импортировал пшеницу из восьми стран. Наиболее крупными поставщиками были Канада (на $351,2 млн), Австралия (на $237,6 млн) и Аргентина (на $95,3 млн). РФ на пятом месте.

В 2025 году Китай импортировал из РФ пшеницы на $13,8 млн, что в 6,3 раза меньше, чем в 2024 году (на $87,3 млн),

Поставки российского ячменя в КНР в январе-мае увеличились до $69,9 млн с $41,5 млн годом ранее (рост в 1,6 раза). В мае - до $5,9 млн с $1 млн соответственно.

В январе-мае Китай закупал ячмень в семи странах. РФ занимает третье место после Австралии (на $1,3 млрд) и Канады (на $228,2 млн).

В 2025 году РФ снизила поставки ячменя в Китай до $111,2 млн со $177,1 млн в 2024 году.

В настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим экспортным потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.

Но наибольшими темпами росли закупки российской кукурузы. По данным ГТУ, за пять месяцев они составили $57,3 млн, что почти в два раза больше, чем год назад (на $29,7 млн). Однако в мае отмечено небольшое снижение - до $13,9 млн с $14 млн в мае 2025 года.

Всего в январе-мае Китай закупал кукурузу в 15 странах. РФ сохранила второе место после Бразилии ($147,9 млн).

В 2025 году экспорт российской кукурузы в Китай вырос до $107,6 млн с $34,2 млн в 2024 году.

Китай также закупал в РФ овес. В мае импорт вырос до $6,9 млн с $4,2 млн годом ранее. За пять месяцев - снизился до $16 млн с $23,9 год назад. Среди четырех поставщиков овса в КНР наиболее крупным за пять месяцев является Австралия (на $82,4 млн).

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