Нефтяники за июнь могут получить из бюджета 120 млрд руб. по топливному демпферу

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Размер выплат из федерального бюджета в адрес нефтяных компаний по топливному демпферу за июнь, по предварительным оценкам, составит 50 млрд руб. по автобензину и 70 млрд руб. по дизтопливу, суммарный размер выплат может равняться 120 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в исследовательской группе "Петромаркет".

"По предварительным данным, величина демпфера по итогам июня составила 15,3 тыс. руб./т для автобензина и 15,8 тыс. руб./т для дизтоплива. По сравнению с маем демпфер сократился на 9,6 тыс. руб. и 11,4 тыс. руб./т соответственно. Падение связано со снижением цен на оба вида топлива на внешних рынках", - отметили в "Петромаркете".

В соответствии с налоговым законодательством расчеты по демпферу осуществляются за предшествующий месяц. То есть выплаты за июнь нефтяники получат в июле.

Согласно информации Минфина, нефтяники получили из бюджета по демпферу в июне 210,6 млрд рублей (это выплаты за май). Всего за первые пять месяцев 2026 года они получили по демпферу 588,6 млрд рублей (с учетом того, что за первые два месяца им пришлось заплатить в казну совокупно 33,8 млрд рублей).

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, - государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.