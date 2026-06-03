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Нефтяники в мае получили по демпферу 204,3 млрд рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в мае составили 204,3 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В апреле аналогичные выплаты составили 207,5 млрд рублей. Всего за первые четыре месяца 2026 года нефтяные компании получили 378 млрд рублей (с учетом того, что за первые два месяца им пришлось заплатить в казну совокупно 33,8 млрд рублей).

В соответствии с налоговым законодательством расчеты по демпферу осуществляются за предшествующий месяц, то есть в мае выплаты исполнены за апрель.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

На фоне ухудшения внешней конъюнктуры в начале 2026 года - а именно падения нефтяных котировок и роста дисконта на российские сорта - отечественные НК впервые за пять лет были вынуждены заплатить демпфер в казну: 18,8 млрд рублей - за январь, 15 млрд рублей - за февраль.

Однако уже в следующем месяце на фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация кардинально изменилась: мировые цены на нефть из-за дефицита предложения резко выросли, а дисконты на сырье из РФ снизились. Это вернуло демпфер в положительную для нефтяников зону.

Минфин РФ
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