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Нефтяники в июне получили по демпферу 210,6 млрд рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в июне составили 210,6 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета на сайте Минфина.

В соответствии с налоговым законодательством расчеты по демпферу осуществляются за предшествующий месяц, то есть в июне выплаты исполнены за май.

В мае аналогичные выплаты - за апрель - составили 204,3 млрд рублей.

Всего за первые пять месяцев 2026 года нефтяные компании получили 588,6 млрд рублей (с учетом того, что за первые два месяца им пришлось заплатить в казну совокупно 33,8 млрд рублей).

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

На фоне ухудшения внешней конъюнктуры в начале 2026 года, а именно падения нефтяных котировок и роста дисконта на российские сорта - отечественные НК впервые за пять лет были вынуждены заплатить демпфер в казну: 18,8 млрд рублей - за январь, 15 млрд рублей - за февраль.

Однако уже в марте на фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация кардинально изменилась: мировые цены на нефть из-за дефицита предложения резко выросли, а дисконты на сырье из России снизились. Это вернуло демпфер в положительную для нефтяников зону.

Минфин Ближний Восток
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