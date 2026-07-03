Норматив биржевых продаж дизтоплива будет снижен до 10%, как и для бензина

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Профильные ведомства готовят решение о снижении нефтяными компаниями норматива продаж на Петербургской бирже дизельного топлива (ДТ) с 16 до 10% от объема производства, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

"Подтверждаем планы по снижению норматива обязательных продаж дизельного топлива на биржевых торгах с 16% до 10%", - заявили в Минэнерго, не уточнив сроки действия такой меры.

По словам источников, планируется, что измененный норматив будет также действовать временно, как и в случае с бензином, - несколько ближайших месяцев.

В четверг правительство РФ приняло решение с 1 июля по 30 сентября снизить норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржевых торгах с 15 до 10% от объёма производства. Принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов.

Ранее несколько источников "Интерфакса" сообщали, что высвободившиеся в результате принятия меры объемы бензина предполагается направить сельхозпроизводителям и социально значимым потребителям.