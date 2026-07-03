Поиск

Норматив биржевых продаж дизтоплива будет снижен до 10%, как и для бензина

Норматив биржевых продаж дизтоплива будет снижен до 10%, как и для бензина
Фото: Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Профильные ведомства готовят решение о снижении нефтяными компаниями норматива продаж на Петербургской бирже дизельного топлива (ДТ) с 16 до 10% от объема производства, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

"Подтверждаем планы по снижению норматива обязательных продаж дизельного топлива на биржевых торгах с 16% до 10%", - заявили в Минэнерго, не уточнив сроки действия такой меры.

По словам источников, планируется, что измененный норматив будет также действовать временно, как и в случае с бензином, - несколько ближайших месяцев.

В четверг правительство РФ приняло решение с 1 июля по 30 сентября снизить норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржевых торгах с 15 до 10% от объёма производства. Принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов.

Ранее несколько источников "Интерфакса" сообщали, что высвободившиеся в результате принятия меры объемы бензина предполагается направить сельхозпроизводителям и социально значимым потребителям.

Минэнерго РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Норматив биржевых продаж дизтоплива будет снижен до 10%, как и для бензина

 Норматив биржевых продаж дизтоплива будет снижен до 10%, как и для бензина

Новак поручил обеспечить дополнительные поставки топлива на региональные рынки

 Новак поручил обеспечить дополнительные поставки топлива на региональные рынки

"Соллерс" с 1 июля повысил зарплату персоналу

 "Соллерс" с 1 июля повысил зарплату персоналу

В ЦБ назвали последствия для рубля от планируемого снижения базовой цены нефти в бюджетном правиле

Продажи автомобилей в США могут упасть ниже 14 млн к 2040 году

ФНБ в июне вырос на 148,9 млрд рублей, до 13,1 трлн рублей

Минфин с 7 июля сократит покупку валюты/золота до 5,4 млрд рублей в день

 Минфин с 7 июля сократит покупку валюты/золота до 5,4 млрд рублей в день

В России продажи легковых машин и LCV в июне выросли на 26,9%

Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки есть и сейчас

 Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки есть и сейчас

Кабмин РФ решил снизить норматив продаж на бирже бензина 5-го класса до 10%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10264 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2917 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов