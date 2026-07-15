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ЦБ РФ выдал дилерскую лицензию дочернему банку Wildberries

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предоставил ВБ банку (входит в группу Wildberries-Russ) лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Сейчас ВБ банк специализируется на переводах денежных средств физлиц в пользу продавцов на маркетплейсе Wildberries с помощью электронных средств платежа, а также расчетном обслуживании юрлиц. В июне прошлого года банк начал выпускать пластиковые карты.

ВБ банк занимает 49-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100" по итогам первого квартала 2026 года.

ЦБ РФ Wildberries
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