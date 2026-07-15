Следствие оценило ущерб по делу Мошковича в 86,2 млрд рублей

Слева направо: Вадим Мошкович, бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов и бывший гендиректор агрохолдинга "Русагро" Максим Басов в Замоскворецком районном суде Москвы. Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Общий ущерб от действий основателя "Русагро" Вадима Мошковича и экс-директора холдинга Максима Басова оценивается в 86,2 млрд рублей, говорится в обвинительном заключении по их делу.

"Мошкович и Басов, используя свое служебное положение, совместно с неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, своими действиями причинили ущерб на общую сумму 86 166 342 000. рублей", - заявил прокурор в Замоскворецком суде.

Как считает гособвинение, подсудимые обманом приобрели права на 1 020 обыкновенных акций кипрской компании Quartlink Holding Limited, единственным акционером которой является бизнесмен Владислав Буров. Рыночная стоимость активов составляет 50 085 337 000 рублей.

Кроме того, Мошковичу и Басову вменяется преднамеренное банкротство 20 компаний, в том числе ООО "Солнечные продукты", ООО "Волжский терминал", АО "Агротранс", ООО "Торговый дом "Солнечные продукты", АО "Элеваторхолдинг", АО "Агрофирма "Волга", АО "Торговый дом Янтарный". Как считает обвинение, уклонившись от обязанности по уплате процентов по кредитам и иным обязательным платежам, в том числе в госбюджет, подсудимыми причинен ущерб в 7 406 584 212 рублей.

Кроме этого, ущерб в 28 671 815 625 рублей причинен Мошковичем и Басовым вследствие сделки с имуществом, приобретенным в результате совершения преступления.

Последним эпизодом обвинения является дача взятки на 2,6 млн рублей бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову за общее покровительство и послабления в получении субсидий.

Замоскворецкий суд 15 июля начал рассматривать по существу уголовное дело основателя "Русагро" Вадима Мошковича, бывшего гендиректора холдинга Максима Басова и бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова.

Басову и Мошковичу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) и легализации денежных средств, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Последний обвиняется еще и в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК).

Иванову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

В суде фигуранты заявили, что вину не признают.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России. В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2024 году.

В начале мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование прокуроров о передаче государству 627 017 727 обыкновенных акций ПАО "Группа Русагро". Таким образом, суд передал государству контрольный пакет акций и перевел компанию под госконтроль.