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Туроператоры ждут подорожания авиабилетов за рубеж к осени

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Топливный кризис на Ближнем Востоке привел к увеличению соответствующих сборов, которые закладываются в стоимость авиабилетов, предстоящей осенью цены на перелеты могут заметно подрасти, сообщили туроператоры.

"Прежде всего, увеличился топливный сбор. Это повлияло на авиацию и стоимость перелетов. К сожалению, из-за продолжения операции на Ближнем Востоке цены на авиационное топливо продолжают расти, и это негативно сказывается на авиаперевозках. Что касается отелей, то рост цен затронет и этот сегмент в долгосрочной перспективе", - сказал гендиректор туроператора "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов на пресс-конференции.

Как отметил коммерческий директор "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly Антон Лаврухин, в настоящее время нет резких изменений в стоимости авиабилетов из-за роста цен на авиакеросин.

"Но мы здесь увидим отложенный эффект. Так, авиакомпании с рейсами в Юго-Восточную Азию выставляют авиабилеты на зимний сезон по более высокой цене в сравнении с прошлым годом. То есть полетные программы, которые стартуют в сентябре - октябре, предлагаются дороже", - пояснил он.

По словам туроператоров, путешественникам, которые планируют отдохнуть за рубежом осенью или зимой, следует сейчас озаботиться покупкой авиабилетов, поскольку неоплаченная бронь не зафиксирует цену, и в случае увеличения топливного сбора перелет будет дороже ожидаемого.

Ближний Восток Юго-Восточная Азия Антон Лаврухин Дмитрий Арутюнов
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