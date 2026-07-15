Инфляция в РФ с 7 по 13 июля составила 0,17%, годовая - 5,62%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 7 по 13 июля составила 0,17% после 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, сообщил в среду Росстат.

Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо - на 2,25% и 3,18% соответственно (неделей ранее - 2,1% и 3,4%), на замедлении темпов роста потребительских цен сказалось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции.

С начала месяца рост потребительских цен к 13 июля составил 0,43%, с начала года - 4,64%.

Из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 июля составила 5,62% (после 6,02% на конец июня, замедление годовой инфляции в начале июля было связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и 6,22% после 6,20%, если ее определять из среднесуточных данных за весь июль 2025 года.

Детали

Плодоовощная продукция с 7 по 13 июля подешевела на 1,0% после снижения цен на 0,4% с 30 июня по 6 июля. В том числе цены на огурцы снизились на 6,3%, помидоры - на 3,7%, бананы - на 0,4%, репчатый лук - на 0,3%. Выросли цены на свеклу (на 1,5%), морковь (на 0,5%) и яблоки (на 0,3%).

Подорожали за неделю мясо кур - на 2,0%, сахар-песок - на 1,8%, гречневая крупа - на 0,7%.

Среди услуг выросла за неделю стоимость поездок на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 0,5%, проживания в гостиницах 2 звезды - на 0,3% и гостиницах 4-5 звезд - на 0,2%.

Ключевая ставка и прогнозы

Совет директоров Банка России на заседании 19 июня принял решение снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых при том, что большинство аналитиков ожидали шаг снижения в 50 базисных пунктов. Объясняя свое решение, ЦБ в заявлении сделал акцент на возросшем давлении со стороны бюджета и проинфляционных рисках из-за временного снижения производства топлива. На этой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин еще раз указал на рост цен на топливо как на значимый фактор при принятии решения по ставке. "Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной ДКП Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 г.", - заявил он.

Сделав в июне осторожный шаг в снижении ставки, ЦБ сохранил неизменным мягкий сигнал на будущее. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - говорилось в релизе.

ЦБ 19 июня сохранил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027-м.

Минэкономразвития в мае повысило свой прогноз (от сентября) по инфляции в 2026 году до 5,2% с 4,0%, на 2027-й сохранило его на уровне 4,0%.

В среду Банк России опубликовал опрос, согласно которому аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 6,2% с 5,3%.