"Газпром" отмечает надежность поставок гелия из РФ на фоне роста мирового спроса

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Поставки российского гелия на мировой рынок являются надёжными, отметил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов на форуме "Энергия Сахалина" 2026.

"У нас с 2021 года начинается поэтапное наращивание производства на Амурском газоперерабатывающем заводе. Это новейший завод по переработке газа в нашей стране и в этом году мы уже начали поставлять газ на Амурский геохимический комплекс компании "СИБУР". На востоке нашей страны создан крупнейший кластер по переработке и газохимии. С Амурского ГПЗ мы реализуем этан, пропан-бутан и также гелий, который очень важен для высокотехнологичных производств. Спрос на гелий на сегодняшний день многократно вырос в результате кризиса на Ближнем Востоке. Мы являемся самым надежным поставщиком гелия в мире", - отметил докладчик.

В 2025 году группа "Газпром" нарастила производство гелия на треть - до 16,61 млн куб. м, сообщается в корпоративном справочнике "Газпром в цифрах". В реализации этого вида продукции сильнее всего выросли продажи гелия жидкого - до 2,323 тыс. при довольно стабильных объемах продаж газообразной формы (1,94 млн куб. м, - 6%).

"Газпром" является флагманом отечественной газопереработки и обеспечивает 67% от общероссийских объёмов. Основные товарные продукты - это моторные топлива, сера, сжиженный природный газ, продукты газоразделения - этан, СУГ и ШФЛУ, гелий высокой степени чистоты, стабильный конденсат, метанол, добавил Маркелов.

Как отмечают эксперты ЦДУ ТЭК, мировой рынок потребления гелия характеризуется высокой концентрацией в технологически развитых отраслях и странах. Основной спрос формируют США, Китай, Япония, Южная Корея и страны Европы. Гелий критически необходим для производства полупроводников, микросхем и чипов искусственного интеллекта. Без гелия невозможно охлаждать кремниевые пластины при литографии.

Россия входит в тройку лидеров крупнейших мировых производителей гелия. По данным ЦДУ ТЭК - филиала РЭА Минэнерго России, в 2025 году с производственных объектов России было отгружено на экспорт 65,7% гелия, а на внутренний рынок 34,3% соответственно. Основным покупателем российского гелия является Китай.

Амурский ГПЗ в районе города Свободный с проектной мощностью в 42 млрд кубометров в год является одним из крупнейших предприятий по переработке природного газа в мире.

Амурский ГХК - одно из крупнейших в мире строящихся предприятий по производству полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2,7 млн тонн (суммарно полиэтилена и полипропилена) готовой продукции в год. Первые партии полиэтилена на предприятии планируется получить в третьем квартале 2026 года, полипропилена - в 2027 году.