Microsoft увеличила чистую прибыль в IV финквартале на 31%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 31%, выручку - на 18%, в частности, благодаря уверенному росту в сегменте облачных сервисов.

За квартал, который завершился 30 июня, чистая прибыль компании составила $35,77 млрд против $27,23 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла до $4,81 с $3,65.

Прибыль без учета разовых факторов составила $4,74 на акцию.

Квартальная выручка Microsoft увеличилась до $90 млрд с $76,44 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $4,24 на акцию при выручке в $87,62 млрд.

Совокупный доход облачных сервисов Microsoft в минувшем квартале подскочил на 27% - до $59,3 млрд.

Выручка подразделения Intelligent Cloud выросла на 32% (до $39,31 млрд), в том числе доход от Azure и других облачных сервисов подскочил на 43%.

Подразделение Productivity and Business Processes (разрабатывает, в частности, пакет приложений Office) увеличило выручку на 14% - до $37,85 млрд. В него входит также социальная сеть LinkedIn, доход которой вырос на 12%.

Выручка бизнеса More Personal Computing (операционная система Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) сократилась на 4%, до $12,9 млрд. Доходы от продажи лицензий на использование Windows снизились на 7%, выручка от контента и сервисов для Xbox уменьшилась на 10%.

По итогам всего прошедшего фингода чистая прибыль Microsoft выросла на 31%, до $133,7 млрд, выручка - на 18%, до $331,84 млрд. Годовая выручка облачного сервиса впервые превысила $100 млрд.

В минувшем квартале компания вернула акционерам $10,2 млрд за счет обратного выкупа акций и выплаты дивидендов.