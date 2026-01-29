Поиск

Microsoft увеличила выручку во II финквартале на 17%, лучше прогноза

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. увеличила чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале, причем оба показателя превысили прогнозы рынка. Однако акции ИТ-гиганта подешевели на дополнительных торгах в среду на признаках замедления роста выручки облачных сервисов.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 декабря, составила $38,46 млрд, или $5,16 в расчете на акцию, по сравнению с $24,11 млрд, или $3,23 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка Microsoft увеличилась до $81,3 млрд с $69,6 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные LSEG, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $3,97 на акцию при выручке в $80,3 млрд.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, увеличилась на 29%, до $32,9 млрд. Доход от Azure и других облачных сервисов вырос на 39% после роста на 40% кварталом ранее.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 16% - до $34,1 млрд. В него входит также социальная сеть LinkedIn, доход которой вырос на 11%.

Выручка бизнеса More Personal Computing, включающего операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface, сократилась на 3% и составила $14,3 млрд. Доходы от продажи лицензий на использование Windows увеличились на 1%, выручка от контента и сервисов для Xbox упала на 5%.

В текущем финквартале Microsoft ожидает выручку в размере от $80,65 млрд до $81,75 млрд при прогнозе рынка в $81,2 млрд. Рост дохода облачных сервисов ожидается в районе 37-38%.

В прошедшем финквартале компания вернула акционерам $12,7 млрд за счет обратного выкупа акций и выплаты дивидендов.

Акции Microsoft подешевели на 6,1% по итогам дополнительных торгов в среду после публикации отчетности. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 16,1%, до $3,57 трлн.

