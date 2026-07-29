Трамп пригрозил Ирану ответом на недавние атаки

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что власти Ирана принесли извинения за атаки по американскам объектам на Ближнем Востоке, однако Вашингтон все равно намерен ответить на удары.

"Они уже извинились. Но, знаете, мы должны их немного наказать", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о недавних атаках Ирана на американские силы в регионе.

Он отметил, что иранская сторона "просит нас не делать этого".

"Мы собираемся ударить по ним очень сильно, потому что теперь наша очередь бить их. Они знают, что это произойдет", - сказал он.

Ранее в среду Трамп заявил, что ВС США нанесут удары по Ирану в ответ на проведенный Тегераном обстрел американской военной базы в Иордании.

"Президент сказал, что США нанесут удары по Ирану в ответ на внезапный ночной обстрел американских сил", - сообщил в эфире Fox News журналист этого телеканала Трей Ингст, он пересказывал еще не выпущенное в эфир интервью, которое взял у Трампа.

По словам журналиста, Трамп не собирается выходить из переговорного процесса с Ираном. Президент отметил, что Тегерану "дадут возможность продолжить переговоры".

Говоря о недавних ударах США и Саудовской Аравии по проиранскому военизированному формированию на территории Ирака, Трамп заверил, что операция координировалась с Багдадом.

Ранее, как сообщали ВС Иордании, утром в среду силы ПВО этой страны сбили пять иранских баллистических ракет.

Это произошло после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его ВВС нанесли удары с применением нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Иордании.

Кроме того, позднее стало известно, что в порту Думьят в Египте произошел взрыв, однако СМИ сообщали со ссылкой на региональные службы безопасности, что он не был связан с воздушной атакой.

"Сообщения о том, что порт Думьят подвергся атаке беспилотника, не соответствуют действительности", - передавал ранее телеканал "Аль-Садат".

Согласно сообщениям египетской газеты "Юм-7", речь идет лишь о пожаре в машинном отделении старого судна в акватории порта.