Meta увеличила выручку во II квартале на 28% при снижении чистой прибыли

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) увеличила выручку во втором квартале на 28%, при этом чистая прибыль компании уменьшилась на 14%, оказавшись существенно хуже прогнозов рынка.

Как говорится в сообщении Meta, выручка в апреле-июне составила $60,8 млрд по сравнению с $47,52 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Чистая прибыль снизилась до $15,85 млрд с $18,34 млрд годом ранее, прибыль в расчете на акцию - до $6,18 с $7,14.

Опрошенные LSEG аналитики в среднем прогнозировали квартальную выручку Meta на уровне $60,17 млрд, чистую прибыль - $7,22 на акцию.

Среднее число ежедневно активных пользователей (daily active people, DAP) в сервисах компании (Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp) составило 3,6 млрд, что на 3% выше показателя годом ранее. Эксперты в среднем ожидали роста DAP до 3,61 млрд.

Количество просмотров рекламных сообщений в приложениях Meta в минувшем квартале увеличилось на 14%, средние расценки на рекламу - на 12%. Доходы от рекламы во втором квартале выросли на 27%, до $59,36 млрд.

Согласно прогнозу Meta, в третьем квартале ее выручка составит $61-64 млрд (консенсус-прогноз рынка - $63,15 млрд)

Капиталовложения в 2026 году теперь ожидаются в диапазоне $130-145 млрд (ранее $125-145 млрд). В 2025 году они составили $72,22 млрд.

Свободный денежный поток Meta во втором квартале сократился до $784 млн с $8,55 млрд годом ранее из-за крупных инвестиций в ИИ-инфраструктуру.

Бумаги Meta упали в цене на 7,5% на дополнительных торгах в среду после публикации отчетности.