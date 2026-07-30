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Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС в Армении может состояться в случае, если Ереван обратится с заявкой о вступлении в Евросоюз, страна пока остается на этапе формирования альтернативы для себя, заявил на брифинге премьер-министр Никол Пашинян.

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"Россия хочет, чтобы мы сегодня решили вопрос альтернативы, но мы сегодня на этапе формирования альтернативы. Сейчас мы не можем поставить вопрос перед нашим народом. Для этого Армения хотя бы должна обратиться с заявкой о вступлении (в ЕС - ИФ) или иметь статус кандидата. Тогда проведение референдума будет логическим и необходимым", - объяснил он.

По его словам, проблемы с экспортом армянских товаров в Россию и на рынки ЕАЭС возникли, потому что "Армения решила иметь политические и экономические альтернативы".

"До этого не имели. Армения подписала документы о стратегических отношениях с Китаем, США, Великобританией, Францией, Голландией. В прошлом Армения не имела или не могла иметь такие отношения с другими партнерами. Проблема в этом. Я не могу говорить о чувствах России. Но могу сказать, что Россия видит проблему именно в этом - или отношения должны быть эксклюзивными или их не должно быть. Мы говорим об обратном", - заявил Пашинян.

"Чем Армения была плохим партнером в 2022 году, что ОДКБ не выполнила свои обязательства, что российские миротворцы в Карабахе не выполнили обязательства. Что Армения сделала плохого, что президент Белоруссии заявил "А кому нужна Армения?". Как можно так говорить про суверенную страну? Теперь мы показываем, кому нужна Армения. Армения нужна Китаю, США, Ирану, Евросоюзу, Грузии, Великобритании. И все они нужны Армении", - добавил Пашинян.

Армения ЕАЭС Евросоюз Никол Пашинян
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