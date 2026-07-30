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В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае
Фото: Andreea Campeanu/Getty Images

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Импорт электроэнергии из Румынии в Молдавию может заметно сократиться и подорожать на фоне падения уровня воды в Дунае и планового вывода из эксплуатации двух энергоблоков Черноводской АЭС, сообщило молдавское Минэнерго.

"Значительное сокращение уровня воды в Дунае влияет на работу некоторых электростанций в регионе, что может увеличить потребность в энергии из других источников, включая импорт, и может привести к росту цен на рынке "на сутки вперед" в Румынии, откуда Молдавия закупает 10-15% потребляемой электроэнергии", - говорится в сообщении.

По оценке Минэнерго, эта ситуация может привести к временному снижению доступных производственных мощностей, увеличению потребности в импорте и повышению волатильности цен на региональных рынках электроэнергии. Дефицит генерирующих мощностей складывается на фоне планового отключения двух энергоблоков Черноводской АЭС, что предполагает вывод из румынской энергосистемы в общей сложности около 1,4 тысячи МВт мощности, или 20% потребления электроэнергии в Румынии в пиковые периоды.

"Прямое влияние на среднюю стоимость закупки электроэнергии в Молдавии оценивается как ограниченное, но оно будет зависеть от продолжительности простоя региональных мощностей, уровня потребления и динамики цен в эти часы", - отмечается в сообщении.

Минэнерго призвало к экономии электроэнергии в условиях нестабильности региональных рынков и высоких температур, что может помочь снизить закупочные издержки и сохранить баланс в электроэнергетической системе.

Власти Молдавии 28 июля ввели в энергетическом секторе на 30 дней режим повышенной готовности в связи с дефицитом и удорожанием нефтепродуктов в стране из-за проблем с региональной логистикой и конфликтом на Ближнем Востоке. В рамках принимаемых мер предусмотрено ограничение реэкспорта нефтепродуктов и лимиты на внутреннее потребление дизтоплива населением.

Также на 30 дней введен режим гидрологической тревоги из-за критического снижения уровня воды в Днестре, откуда производится водозабор, в том числе в Кишиневе. Власти анонсировали возможные ограничения на водопотребление.

Минэнерго Молдавия Румыния Дунай Черноводская АЭС Днестр
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