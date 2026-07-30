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Samsung Electronics во II квартале нарастила чистую прибыль в 14,5 раза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Samsung Electronics во втором квартале 2026 года нарастила выручку в 2,3 раза, чистую прибыль - в 14,5 раза, операционную прибыль - в 19 раз, при этом все три показателя достигли рекордных максимумов, чему способствовал возросший спрос на продукцию ее подразделения по выпуску микрочипов.

Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 71,63 трлн вон ($49,64 млрд) по сравнению с 4,9 трлн вон, полученными за аналогичный период предыдущего года.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали показатель в 70,17 трлн вон.

Операционная прибыль подскочила до 89,5 трлн вон с 4,7 трлн вон годом ранее. В частности, операционная прибыль подразделения, занимающегося выпуском микрочипов, выросла до 89,2 трлн вон с 53,7 трлн вон кварталом ранее.

Выручка во втором квартале составила 171,5 трлн вон против 74,6 трлн вон в апреле-июне 2025 года.

Котировки акций Samsung снизились на 0,7% по итогам торгов в четверг. С начала текущего года они подскочили в 1,7 раза, а за последние 12 месяцев - в 3,9 раза.

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