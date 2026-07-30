Поиск

ВВП еврозоны во II квартале вырос на 0,4%, сильнее прогноза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны во втором квартале увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

В годовом выражении рост ВВП составил 1%.

Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения объема ВВП еврозоны на 0,2% в поквартальном и на 0,5% в годовом сравнении.

Новость дополняется

Европейский союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

 В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

В Ленобласти около 1,5 тысяч селлеров понесли ущерб из-за пожаров на складах Wildberries

УЕФА из-за разногласий с ФИФА обсудит идею бойкота Чемпионатов мира по футболу

ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

 ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

Рубль укрепляется в паре с юанем в четверг утром после трех дней снижения

Ozon отчитался о мерах по минимизации рисков повреждения инфраструктуры

 Ozon отчитался о мерах по минимизации рисков повреждения инфраструктуры

Цены на нефть колеблются между ростом и снижением в четверг

Глава ФРС заявил о намерении обеспечить стабильность цен

Сбербанк в новой стратегии будет стараться сохранить дивидендные выплаты в 50% от прибыли

 Сбербанк в новой стратегии будет стараться сохранить дивидендные выплаты в 50% от прибыли
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10829 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3398 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов