ВВП еврозоны во II квартале вырос на 0,4%, сильнее прогноза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны во втором квартале увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

В годовом выражении рост ВВП составил 1%.

Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения объема ВВП еврозоны на 0,2% в поквартальном и на 0,5% в годовом сравнении.

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