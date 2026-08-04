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"АЛРОСА" на фоне кризиса отрасли сократила 25% затрат на сумму 65 млрд рублей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" на фоне кризиса алмазной отрасли сократила 25% затрат на сумму 65 млрд рублей, заявил гендиректор компании Павел Маринычев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы достаточно жестко оптимизировали свои экспуатационные издержки. 25% всех валовых затрат мы сократили. Это 65 млрд рублей", - сказал он.

При этом "АЛРОСА" не останавливает проекты развития, прежде всего связанные с подземной добычей алмазов, отметил глава компании. Некоторые из проектов активны и находятся в процессе стройки, по некоторым идут изыскательские работы, чтобы к ним можно было сразу приступить, когда позволят макроэкономические условия. Флагманом является проект "Мир Глубокий", который позволит сохранять лидерство на длинном горизонте до 2070 года, заявил Маринычев. Также компания продолжает проекты по диверсификации, в частности готовится к добыче золота на месторождении Дегдекан.

АЛРОСА
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